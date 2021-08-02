Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için bir adet yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.
Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic'in Türkiye'ye benzeri görülmemiş orman yangınlarına ilişkin bir yangın söndürme uçağını gönderme kararını bildirmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini açıkladı.
Radman, görüşmede, Çavuşoğlu'na devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'ye gönderilmesi öngörülen yardımlar hakkında bilgi verdi.
Etiketler: Hırvatistan Mevlüt Çavuşoğlu Orman Yangını Yangın
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