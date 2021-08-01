İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek mesaj yayımladı.

"Hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum"

Linde mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de çıkan ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, Türkiye halkı ve alevlere karşı savaşan itfaiyecilerle birliktedir."

Çavuşoğlu da Linde'ye "Taziyeniz ve dayanışmanız için teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.