Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tunus açıklarında 394 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine bir kısmı tekneden atlayan 394 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.
Tunus açıklarında yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan ahşap tekne batma tehlikesi geçirdi. Teknenin yardımına Alman ve Fransız STK ve Ocean Viking gemileri yetişti.
394 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yürütülen kurtarma operasyonuyla toplam 394 göçmen kurtarıldı. Bazı göçmenlerin tekneden denize atlayarak Sea-Watch 3'e doğru yüzmeye çalıştığı öğrenildi.
Göçmenler arasında yaralı ya da ölü olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl yoksulluk ve çatışmadan kaçan bin 100'den fazla düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Tunus
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