Tunus açıklarında yüzlerce düzensiz göçmeni taşıyan ahşap tekne batma tehlikesi geçirdi. Teknenin yardımına Alman ve Fransız STK ve Ocean Viking gemileri yetişti.

394 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yürütülen kurtarma operasyonuyla toplam 394 göçmen kurtarıldı. Bazı göçmenlerin tekneden denize atlayarak Sea-Watch 3'e doğru yüzmeye çalıştığı öğrenildi.

Göçmenler arasında yaralı ya da ölü olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl yoksulluk ve çatışmadan kaçan bin 100'den fazla düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.