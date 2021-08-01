Beyrut'un güneyinde bir Hizbullah üyesi Cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Pazar günü yapılan cenaze töreninde ise Bedevi aşiretleri ile Hizbullah üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Lübnan Ordusu bölgeye girdi

Yerel medya, Lübnan Ordusunun çatışmaların yaşandığı "Arap Halidi" bölgesine zorla girdiğini ve olayları kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.

Haberlerde, çatışmalar sırasında Lübnan Ordusundan bir askerin de yaralandığı öne sürüldü.

Lübnan Ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyinde silahlı kişilere ateş açılacağı duyuruldu.

İtidal açğrısı

Olayları takip eden Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati, bölge halkına "kan dökülmesini önlemek için dikkatli olma ve itidal" çağrısında bulundu.