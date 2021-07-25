Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da otobüs devrildi
[Fotoğraf: AP]
Hırvatistan'ın Slavonski Brod kenti yakınlarındaki otoyolda Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Hırvatistan'da Brod Posavina polisi, Kosova plakalı otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Sabah erken saatlerde yaşanan kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.
Yerel medyada çıkan haberlerde, otobüsün Almanya'nın Frankfurt kentine gittiği ifade edildi.
Etiketler: Hırvatistan Trafik Kazası
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