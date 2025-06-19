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Dünya
İHA 19.06.2025 23:32

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: İsrail, bir suç çetesi tarafından yönetiliyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in mevcut yönetimini sert bir dille eleştirerek, "İsrail şu anda bir suç çetesi tarafından yönetiliyor ve bu çete, dünyayı savaşa sürüklemek istiyor" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: İsrail, bir suç çetesi tarafından yönetiliyor

Milanovic, başkent Zagreb'de katıldığı bir kültürel etkinlikte İsrail-İran çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı"

Milanovic, İsrail'in uzun yıllardır olduğu gibi şu anda da "nasıl isterse öyle hareket ettiğini" belirtti ve ekledi:

"Bu tamamen açık. Böyle bir devletle ve böyle bir devlet yönetimiyle iş yapılmamalı."

Kendi görüşünün Hırvat hükümetinden farklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Ne yazık ki bunu yaparken Washington'ın desteğine sahip. Birileri, küresel bir çatışma çıkarmak istiyor. Bunu zorbalıkla, kurnazca ve ABD silahlarıyla yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Holokost sorumluluğu bana ait değil"

Milanovic, Hırvatistan'ın Filistin devletini tanıması gerektiğini de sözlerine ekledi. İsrail'in izlediği siyaset konusunda açıkça konuşulması gerektiğini vurgulayan Milanovic, Holokost'un sorumluluğunun kendisine veya bugünkü Hırvat siyasetine ait olmadığını söyledi. Bu nedenle "herhangi bir aşağılık kompleksiyle ya da tarihe ilişkin bir suçluluk hissiyle konuşmamıza gerek olmadığını" ifade etti. Milanovic, "Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail'in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçlu" şeklinde konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, "Bu konuda buradaki İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı ne derse desin, bu beni hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanarak, açıklamalarının arkasında durduğunu gösterdi. Milanovic, daha önceki açıklamalarında da İsrail'in özellikle Filistin'deki eylemlerini eleştirmiş ve İsrail'e sempatiyle bakmadığını belirtmişti.

Milanovic yeniden seçildi

Milanovic, ikinci turu Ocak ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 75 oranında rekor oyla kazanarak ikinci dönemi için yeniden seçilmişti.

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