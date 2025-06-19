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Dünya
AA 19.06.2025 22:47

İsrail İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'yı önlediğini ileri sürdü

İsrail ordusu, İran'a saldırılarını sürdürürken bu ülkeden atılan 480'den fazla insansız hava aracını (İHA) önlediğini savundu.

İsrail İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'yı önlediğini ileri sürdü

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'nın yüzde 95'inin önlendiğini iddia ederek İran'daki karadan-havaya ve karadan-karaya füzelere saldırılarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ikinci bir açıklamada, İsrail hava kuvvetleri, donanma, hava savunma birlikleri, savaş uçakları ve fırkateynlerin İran'dan atılan füze ve İHA'aları önlemek için işbirliği yaptığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
 

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İsrail İran İnsansız Hava Aracı (İHA)
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