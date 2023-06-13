Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 13:47

Hindistan’ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında 47 bin kişi yerinden oldu

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan ve şimdiye kadar 100'e yakın kişinin öldüğü şiddet olaylarında 47 bin kişinin yerlerinden olduğu, yüzlerce evin de yıkıldığı bildirildi.

Hindistan’ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında 47 bin kişi yerinden oldu
[Fotograf: İHA]

Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh yaptığı açıklamada, halkla eyalet hükümetinin omuz omuza duracağını vurguladı.

Şiddet olaylarından etkilenenlerin desteklendiğini ve öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için düzenlemeler yapıldığını, yardımların daha da genişletileceğini aktaran Singh, "Şiddet nedeniyle yerinden edilenler için yaklaşık 4 bin konut inşa etmeyi planlıyoruz. Plan henüz tamamlanmadı ama inşa edilecek evler iki odalı olacak şekilde düzenlenecek." dedi.

Singh, Churachandpur şehrindeki yerlerinden olan ve Imphal şehrindeki kamplara yerleştirilen çocukların, buradaki okullara gönderileceğini ve bunun için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Şiddet olaylarından etkilenenlerin çoğunun “Aadhaar” adı verilen 12 haneli kimlik numaralarının olduğu kartlarını kaybettiğini bildiren Singh, yardım planlarının bu kimlik numaraları üzerinden yapıldığı için, hükümetin bu konuda da çalışmalar yaptığını belirtti.

Manipur eyalet hükümeti, eyaletteki internet yasağının 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Manipur eyaletinde, Meitei topluluğunun "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan ve şimdiye kadar 100'e yakın kişinin öldüğü şiddet olaylarında sayıları 20 bin civarında olduğu tahmin edilen bölgedeki Müslüman toplum, taraf olmadıkları çatışmalardan etkilendi.

Şiddet olayları nedeniyle eyalet hükümetinin resmi verilerine göre, şimdiye kadar 47 binden fazla kişi yerlerinden oldu, yüzlerce ev de yıkıldı.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuş, 4 Mayıs'ta ise askere "vur emri" verilmişti.

Hindistan'da "planlanmış kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Biparjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan'da 55 bin kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konutlarla ilgili çalışma yapılıyor
14:37
Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı
14:33
Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele fonunda yolsuzluk iddiası savcılığı harekete geçirdi
14:36
Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz
14:30
OPEC: Küresel petrol arzı mayısta 1 milyon varil azaldı
14:23
İngiliz askerler, geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Çapa'da yangın paniği
Çapa'da yangın paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ