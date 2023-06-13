Hindistan’ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında 47 bin kişi yerinden oldu

Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh yaptığı açıklamada, halkla eyalet hükümetinin omuz omuza duracağını vurguladı.

Şiddet olaylarından etkilenenlerin desteklendiğini ve öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için düzenlemeler yapıldığını, yardımların daha da genişletileceğini aktaran Singh, "Şiddet nedeniyle yerinden edilenler için yaklaşık 4 bin konut inşa etmeyi planlıyoruz. Plan henüz tamamlanmadı ama inşa edilecek evler iki odalı olacak şekilde düzenlenecek." dedi.

Singh, Churachandpur şehrindeki yerlerinden olan ve Imphal şehrindeki kamplara yerleştirilen çocukların, buradaki okullara gönderileceğini ve bunun için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Şiddet olaylarından etkilenenlerin çoğunun “Aadhaar” adı verilen 12 haneli kimlik numaralarının olduğu kartlarını kaybettiğini bildiren Singh, yardım planlarının bu kimlik numaraları üzerinden yapıldığı için, hükümetin bu konuda da çalışmalar yaptığını belirtti.

Manipur eyalet hükümeti, eyaletteki internet yasağının 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Manipur eyaletinde, Meitei topluluğunun "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan ve şimdiye kadar 100'e yakın kişinin öldüğü şiddet olaylarında sayıları 20 bin civarında olduğu tahmin edilen bölgedeki Müslüman toplum, taraf olmadıkları çatışmalardan etkilendi.

Şiddet olayları nedeniyle eyalet hükümetinin resmi verilerine göre, şimdiye kadar 47 binden fazla kişi yerlerinden oldu, yüzlerce ev de yıkıldı.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuş, 4 Mayıs'ta ise askere "vur emri" verilmişti.

Hindistan'da "planlanmış kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.