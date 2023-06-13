Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi

Bölge Polis Departmanından yapılan açıklamada, 10 Haziran’da kaybolduğu belirtilen orman işçisi Sergey Arhipov’un cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Daha önce söz konusu işçinin yangın söndürme çalışmaları için traktörüyle yola çıktığı ancak kendisiyle irtibatın kesildiği duyurulmuştu.

Kazakistan'ın doğusundaki Abay eyaletinde bulunan Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yaptıkları belirtilen 14 orman işçisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkede hayatını kaybeden orman işçileri için 12 Haziran’da "Ulusal Yas" ilan edilmişti.

İçişleri Bakanı Ahmetcanov, kundaklama şüphesine dikkati çekti

Bu arada İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınının çıkış nedenine yönelik yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Özel savcılar tarafından yürütülen soruşturmada emniyet güçlerinden de uzmanların yer aldığını belirten Ahmetcanov, "Kundaklama şüphesi var. Soruşturma yürütülüyor. Bunun yanı sıra nedenler arasında ihmal ve yıldırım düşmesi de söz konusu. Soruşturma için 2 ay verildi." dedi.

Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar da yangının çıktığı gün ülkede Astana Uluslararası Forumu’nun yapıldığını ve başlangıçta yangının büyüklüğünün hafife alındığını söyledi.

Sklyar, dolayısıyla başsavcılık tarafından özel soruşturma yürütüldüğünü ve bu çerçevede ihmali olanların belirleneceğini sözlerine ekledi.

Abay Eyaleti Vali Yardımcısı Dmitri Garikov ise Semey Ormanı’ndaki yangının iki yıldırımın isabet etmesi sonucu çıktığını açıklamıştı.