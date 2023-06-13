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Dünya
AA, İHA 13.06.2023 13:24

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak açıklama yaptı. Aliyev, “Seçimlerdeki başarınız 20 yıldır Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür. Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi” dedi.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ı "Vatanınıza hoş geldiniz." diye selamlayan Aliyev, onu seçimde kazandığı zafer dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.

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Aliyev, Erdoğan'ın seçimde elde ettiği zaferin, 20 yıldan fazla süredir yürüttüğü politikaların Türk halkınca büyük takdir görmesinin tezahürü olduğunu belirtti.

"Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katetti"

Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katederek dünya çapında bir güç merkezine dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın iç ve dış politikasının Türk halkı tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

Aliyev, Erdoğan'ın zaferinin Azerbaycan halkını da çok mutlu ettiğini söyleyerek "Seçimlerden sonra Türkiye ile Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinde yeni olanaklar ve yeni ufukların açıldığından eminim." dedi.

Erdoğan'la yapılan işleri gözden geçirdiklerini, yapılacak işler hususunda fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Aliyev, "Tüm başarıların temelinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri yatıyor. İki gün sonra Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılını kutlayacağız. Bu, tarihi anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik olduk. Aslında uzun yıllardır müttefik idik fakat Şuşa Beyannamesi ile bu, resmiyete döküldü. Bu anlaşmanın Şuşa'da imzalanması sembolik anlam taşıyor. Çünkü Şuşa, Karabağ'ın tacıdır." diye konuştu.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterilen manevi ve siyasi destekler dolayısıyla Erdoğan'a ve kardeş Türkiye'ye teşekkür etti.

Tüm alanlarda somut programların uygulandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir. Dış politikadaki ortak faaliyetlerimiz bölge için de büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişimi, kalkınması, istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye-Azerbaycan birliği etkeni çok önemlidir."

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