Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.06.2023 13:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başladık
[Fotograf: AA]

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Bu seçimden de galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi KKTC’ye ve aynı gün Bakü’ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

İham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel özetledi. Birlikte hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz ele aldık.


 

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi

Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz.

Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı’mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan’daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.


 

Enerji ve savunma sanayii

En önemli adımlardan bir tanesi enerji. Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Savunma sanayiinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Bu alanda atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayii bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.


 

Zengezur Koridoru

En çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı. Bu konuyu inşallah süratle halletmemiz halinde de bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demir yolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan’a gidiş konusunda Türkiye’nin bağlantıları çok daha güçlü hale inşallah gelecek. Bu bağlantıların olması da Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır.

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konutlarla ilgili çalışma yapılıyor
14:37
Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı
14:33
Fransa'da ayrılıkçılıkla mücadele fonunda yolsuzluk iddiası savcılığı harekete geçirdi
14:36
Yunanistan'da Türk azınlığa tehdit: Oy vermezseniz yardımı keseriz
14:30
OPEC: Küresel petrol arzı mayısta 1 milyon varil azaldı
14:23
İngiliz askerler, geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolun bir kısmı çöktü
FOTO FOKUS
Çapa'da yangın paniği
Çapa'da yangın paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ