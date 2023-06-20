Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2023 11:10

Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 30 bin 700 kişiyi etkiledi

Hint medyasındaki haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyalette şiddetli yağışların, su taşkınlarına yol açtığı belirtildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 30 bin 700 kişiyi etkiledi
[Fotograf: AA]

Assam'ın Chirang, Darrang, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Kokrajhar, Lakhimpur, Nalbari, Sonitpur ve Udalguri bölgelerindeki 30 bin 700 kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.

Bu kişilerden 22 binden fazlasının bulunduğu Lakhimpur'un, sellerden en çok etkilenen bölge olduğu ve felaket nedeniyle 7 bölgede 25 yardım dağıtım merkezinin oluşturulduğu vurgulandı.

Assam'da 444 köyün sular altında kaldığı, 4 bin 700 hektar civarında tarım arazisinin de zarar gördüğü ifade edildi.

Assam'ın farklı bölgelerinde toprak kaymaları olduğu, yollar, köprüler ve altyapının zarar gördüğü aktarıldı.

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD), Assam'ın birçok bölgesinde 5 gün boyunca şiddetli yağış tahmininde bulunarak "kırmızı alarm" verdi.

ETİKETLER
Hindistan Sel Yağış
Sıradaki Haber
Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı doğduğu ülkenin dışında yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Bakanlıktan elektronik haberleşme teknoloji projelerine 200 milyon lira destek
12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu
12:25
Sipariş üzerine 'maymunlara işkence' videosu çekip satan sadist çete
12:17
Kırıkkale'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:13
Güney Kore, Kuzey'in "kışkırtmalarına" karşı İHA komuta merkezi kurmaya hazırlanıyor
12:12
Finlandiya Parlamentosu, Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Orpo'yu başbakan seçti
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
31 ilde "Kukla" operasyonu: 353 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ