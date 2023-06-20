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Dünya
AA 20.06.2023 11:00

Fransa'da bir markanın tavukları bakteri şüphesiyle toplatıldı

Fransa'da ünlü markalardan Le Galois'nın tüm parça halindeki tavuklarının listeria bakterisi taşıdığı şüphesiyle toplatıldığı belirtildi.

Fransa'da bir markanın tavukları bakteri şüphesiyle toplatıldı
[Fotograf: Reuters]

Devlete ait tüketici bilgilendirme platformu Rappel Conso'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, özellikle Carrefour mağazalarında satılan Le Galois marka tüm tavuklar, listeria bulaşmış olabileceği şüphesiyle satıştan kaldırıldı.

Bu ürünleri alanların tüketmemeleri ve en yakın satış noktasına getirerek teslim etmeleri çağrısı yapan platform, ücretlerin iade edileceğini açıkladı.

Platform ayrıca bu ürünleri tüketenlerin ateş ve baş ağrısı ya da beklenmedik etkilerin görülmesi durumunda doktora başvurmalarını istedi.

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor.

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