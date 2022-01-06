Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da zehirli gaz sızıntısı: 6 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bir tankerden sızan zehirli gazdan etkilenen 6 kişi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 25 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'da Emniyet yetkilisi Mahesh Patel, Gucarat'ın Surat kentinde bulunan endüstri tesisindeki tankerden zehirli gaz sızdığını açıkladı.
Gazdan etkilenen 6 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Tesiste uyuyan işçiler etkilendi
Yerel medyada yer alan haberlere göre zehirli gaz, tankerin sürücüsünün aracında kalan kimyasal atıkları tahliye ettiği sırada sızdı.
Bu sırada tesiste uyuyan işçiler gazdan etkilendi.
Ülkenin Andhra Pradeş eyaletinde 2020'de bir fabrikada zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 12 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Hindistan
Sıradaki Haber
Nijerya'da 2 Çinli işçi silahlı kişilerce kaçırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz