Angara A-5 ağır taşıyıcı roketi 27 Aralık'ta fırlatıldı ve Dünya yüzeyinin 36 bin kilometre üzerindeki bir yörüngeye ulaşmaya ayarlandı, ancak üst aşamanın ateşlenmesinde başarısızlık yaşandı.

9 gün yörüngede mahsur kalan roket Dünya'ya geri düştü.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Uzay Enkazı Ofisi başkanı Holger Krag, roket atmosfere yeniden girerken saniyede 7,5 km yol kat ettiğini belirtti.

Yolculuğunu olumlu bir senaryoda bitirmiş gibi görünen kontrolden çıkan rokette herhangi bir hasar belirtisi görülmedi.

Rusya için büyük önem taşıyor

Modern Angara A-5 roketi, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda yörüngeye gelişmiş casus ve silah navigasyon uyduları gönderme planları için büyük önem taşıyor.

Ağır taşıyıcı roket, Rusya'nın Çin ile ortaklaşa olarak robotları ve nihayetinde insanları aya indirme hedeflerinde de rol oynayacak.