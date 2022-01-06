Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı, Kazak mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ülkedeki durumu ele aldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazak mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü.
İki lider, görüşmede, Kazakistan'daki durumun gelişimi, ülkenin istikrara kavuşturulması, ülkede bir an önce barış ve huzurun yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Mirziyoyev, kardeş Kazakistan'ın halkını ve yönetimini ülkenin istikrarı ve refahını sağlamaya yönelik çabalarını her zaman desteklediğini yineledi.
Kazakistan’daki durum
Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal edildi, hükümet istifa etti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.
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