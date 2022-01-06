Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazak mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede, Kazakistan'daki durumun gelişimi, ülkenin istikrara kavuşturulması, ülkede bir an önce barış ve huzurun yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyev, kardeş Kazakistan'ın halkını ve yönetimini ülkenin istikrarı ve refahını sağlamaya yönelik çabalarını her zaman desteklediğini yineledi.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal edildi, hükümet istifa etti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.