Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Hindistan'da yılanlı kuyuda kurtarma operasyonu: Sağır ve dilsiz çocuk 104 saat sonra kurtarıldı
Hindistan'da 10 yaşındaki sağır ve dilsiz bir çocuk, yaklaşık 18 metrelik bir kuyuya düştü. Çocuk, 104 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Hindistan'da bir çocuk, düştüğü kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı. Olay, Janjgir kentinde meydana geldi.
10 yaşındaki Rahul Sahu, geçtiğimiz cuma günü yaklaşık 18 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Kurtarma ekipleri seferber oldu.
Operasyon sırasında, çocuğa boru hattından oksijen verildi. Operasyon yaklaşık 104 saat sürdü. Çocuğun sağ olarak kurtarılması, büyük sevinç yarattı.
Kuyuda yılan da vardı
Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğubilgisi verildi.
Etiketler: Hindistan
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