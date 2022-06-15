Hindistan'da bir çocuk, düştüğü kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı. Olay, Janjgir kentinde meydana geldi.

10 yaşındaki Rahul Sahu, geçtiğimiz cuma günü yaklaşık 18 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Kurtarma ekipleri seferber oldu.

Operasyon sırasında, çocuğa boru hattından oksijen verildi. Operasyon yaklaşık 104 saat sürdü. Çocuğun sağ olarak kurtarılması, büyük sevinç yarattı.

Kuyuda yılan da vardı



Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğubilgisi verildi.