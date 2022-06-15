Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya kabinesinde değişikliğe gidildi
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2'nci döneminde kabinede 3'üncü kez değişikliğe gitti.
Channel News Asia'nın haberine göre, iki bakanlıkta değişikliğe giden Başkan Widodo, Zulkifli Hasan'ı Ticaret Bakanı ve Hadi Tjahjanto'yu Tarım İşleri ve Mekansal Planlama Bakanı olarak atadı.
Zulkifli Hasan, 2009-2014'te eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono yönetiminde Orman Bakanı olarak görev yapmıştı.
Hadi Tjahjanto ise Aralık 2017'den Kasım 2021'e kadar Endonezya Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.
Widodo ayrıca, kabine değişikliği kapsamında 3 yeni bakan yardımcısını da atadı.
Etiketler: Endonezya
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