Channel News Asia'nın haberine göre, iki bakanlıkta değişikliğe giden Başkan Widodo, Zulkifli Hasan'ı Ticaret Bakanı ve Hadi Tjahjanto'yu Tarım İşleri ve Mekansal Planlama Bakanı olarak atadı.

Zulkifli Hasan, 2009-2014'te eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono yönetiminde Orman Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hadi Tjahjanto ise Aralık 2017'den Kasım 2021'e kadar Endonezya Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Widodo ayrıca, kabine değişikliği kapsamında 3 yeni bakan yardımcısını da atadı.