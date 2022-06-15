Bulgar Haber Ajansına göre, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, hükümete verilen gensoru önergesinin gerekçesi "hükümetin kamu maliyesi ve ekonomi politikası alanındaki başarısızlığı".

Önerge belgesini 59 GERB-Demokratik Güçler Birliği (UDF) milletvekilinin tamamı imzaladı.

Önerge, Kasım 2021'de yapılan erken seçimlerden sonra göreve gelen hükümete yönelik ilk güvensizlik oyu olacak.

Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) geçen hafta koalisyon anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümetten çekilmişti. Başbakan Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.