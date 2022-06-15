Ülkeyi bir haftadır etkileyen ve hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen sıcak hava dalgası, kuzeyde Asturias ve güneybatıdaki Kanarya Adaları dışında İspanya'nın tamamını etkisi altına aldı.

Güneydeki Endülüs bölgesinin iki önemli kenti Sevilya ve Kurtuba'da hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkarken, Madrid, Toledo, Zaragoza gibi kentlerde de 40 dereceyi buluyor.

İspanya'nın 11 özerk yönetiminde hava sıcaklıklarından dolayı yerel yönetimlerce ikinci dereceden öneme sahip olan turuncu alarma geçilirken yetkililer, günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkılmaması, bol su tüketilmesi, şapka ve koruyucu kullanılması tavsiyelerinde bulunuyor.

Ayrıca Malaga'da geçen hafta 3 bin 500 hektardan fazla ormanlık alanın yandığı hatırlatılarak, orman yangınları riskine karşı da uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji uzmanları son 20 yılın en sıcak haziran ayının yaşandığını, hava sıcaklıklarının cumartesiden önce düşüşe geçmeyeceğini belirtiyor.