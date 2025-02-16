Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda ölü sayısı 18'e çıktı

Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer, dün başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yaşanan izdihamda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, izdihamda ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 18'e çıktığını, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Görgü tanıkları, Prayagraj'daki festivale gitmek üzere istasyona gelen yolcuların, kalabalık oluşturmamaları yönündeki uyarılara uymadığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü paylaştı.