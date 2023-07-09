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Dünya
AA 09.07.2023 17:56

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda 15 kişi öldü

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda 15 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

India Today sitesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Bölgede yüksek kesimlerde meydana gelen heyelanlarda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Meteoroloji Biriminden (IMD) yapılan açıklamaya göre, Yeni Delhi'de 24 saatte metrekareye 153 kilogram yağış düştü ve bu, 1982'den bugüne tek bir günde kaydedilen en yüksek yağış miktarı oldu.

IMD, orta şiddetli yağmur tahmini üzerine Yeni Delhi'de yaşayanlar için "sarı alarm" verdi.

Şiddetli yağmur parkları, alt geçitleri, marketleri ve hastane binalarını sular altında bıraktı, ulaşımda sorunlara neden oldu.

Hindistan Merkez Su Komisyonundan (CWC) yapılan açıklamada, Delhi'deki Yamuna Nehri'nin su seviyesinin yükseldiği ve 11 Temmuz'da 205,33 metrelik tehlike sınırını aşmasının beklendiği bilgisi verildi.

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