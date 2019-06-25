Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sol görüşlü gruplardan yüzlerce kişi, bu akşam saatlerinde Hindistan'a gidecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu protesto etti.
ABD'nin Orta Doğu politikalarını eleştiren göstericiler, İran'a savaş açılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdı, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" sloganları attı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurmuş ve "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan'a geçmesi planlanıyor.
Kaynak: AA, Reuters