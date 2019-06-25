NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları, savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Afganistan gibi konuları görüşmek üzere 2 günlük toplantı için yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddelerinden birinin savunma harcamaları ve yük paylaşımı olacağını duyurdu.

NATO üyelerinin yük paylaşımı konusunda önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizen Stoltenberg, güncel veriler ışığında Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın bu yıl savunma harcamalarını yüzde 3,9 artıracağını belirtti.

Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma harcamalarını artırdığına dikkat çekerek bu yılın sonunda 8 üyenin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırarak taahhütlerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

Nükleer Planlama Grubu toplanacak

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubu'nun da toplanacağını aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin gündeme geleceğini vurguladı.

Rusya'nın antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Rusya'nın antlaşmaya dönmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşeceğiz. Cevabımız savunma odaklı, ölçülü ve koordineli olacaktır" dedi.

NATO'nun INF Antlaşması olmayan bir dünyaya hazırlanması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, İttifakın yeni bir silahlanma yarışı istemediğini ifade etti.

Stoltenberg, bu çerçevede NATO-Rusya Konseyinin de gelecek hafta toplanacağını, taraflar arasında "açık ve dürüst" bir diyalog olacağını duyurdu.

NATO ilk uzay politikasını belirleyecek

Stoltenberg, savunma bakanlarının uzayda imkan ve sınamaları tespit etmek için ortak bir uzay politikasını onaylayacağını da açıkladı.

Müttefiklerin yıllardır uzayda uydularla faaliyet gösterdiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO'nun da uzay politikasını güçlendirme kararı aldığını dile getirdi.

Stoltenberg, NATO üyelerinin ileri teknolojilere yatırımlarının da görüşüleceğini belirterek, müttefiklerin tek başına bu alanda ilerleme kaydetmesinin zor olduğunu, bu nedenle ortak yatırımların ele alınacağını ifade etti.

Afganistan ve DEAŞ'la mücadele görüşülecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'ın da önemli bir gündem maddesi olacağını, tüm katkı sağlayan ülkelerle mevcut durumun ele alınacağını söyledi.

Afganistan'daki güvenlik durumuyla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu kaydeden Stoltenberg, NATO'nun ülkede barışı sağlamaya dair kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

Stoltenberg, NATO karargahının savunma bakanları oturumlarının ardından terör örgütü DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonunun toplantısına da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İran gündeme gelecek

NATO Genel Sekreteri, İran konusunun NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündem maddesi olmadığını ancak hem toplantı kapsamında hem de ikili görüşmelerde ele alınacağını belirtti.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefiklere konuyla ilgili bilgi vereceğini aktaran Stoltenberg, tüm üyelerin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden ve füze programından endişe duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Körfez bölgesinde tehlikeli bir durumun engellenmesi için gerginliğin azaltılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA