Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da otoyolda heyelan: Yüzlerce kişi mahsur kaldı
Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde otoyolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı.
Ülke basınındaki habere göre, Kinnaur bölgesinde Kinnaur-Kaza otoyolunda toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, otoyoldaki heyelan nedeniyle araçlarında bulunan yüzlerce kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Ekipler harekete geçti
Olay yerine ekipler intikal etti. Ekiplerin otoyoldaki taş ve kayalıkları temizlemeye başladığı ifade edildi.
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