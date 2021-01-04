Ülke basınındaki habere göre, Kinnaur bölgesinde Kinnaur-Kaza otoyolunda toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, otoyoldaki heyelan nedeniyle araçlarında bulunan yüzlerce kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Ekipler harekete geçti

Olay yerine ekipler intikal etti. Ekiplerin otoyoldaki taş ve kayalıkları temizlemeye başladığı ifade edildi.