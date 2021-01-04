Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 73 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 650'ye, vaka sayısının da 1 milyon 249 bin 507'ye çıktığını aktardı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 901'i nin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 20 bin 737'ye ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 831 bin 359 olduğunu kaydetti.
Etiketler: İran Koronavirüs
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