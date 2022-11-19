Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı bilgisi verildi.
Hindistan’ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandı
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı bilgisi verildi.
Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.
Etiketler: Hindistan
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