Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da otobüs nehre düştü: 13 ölü
[Fotograf: İHA]
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri'ne düştü. Kazada 13 kişinin hayatını kaybetti.
Otobüste 55 yolcunun olduğu aktarılırken, kurtarılan 15 kişiden 7'isinin ise durumu ağır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Hindistan
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