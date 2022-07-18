Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri'ne düştü. Kazada 13 kişinin hayatını kaybetti.

Otobüste 55 yolcunun olduğu aktarılırken, kurtarılan 15 kişiden 7'isinin ise durumu ağır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.