California'da zırhlı araçtan milyonlarca dolarlık mücevher çalındı
ABD California'da hırsızlar, bir fuara gönderilmek zırhlı kamyona yüklenen 100 milyon dolarlık mücevheri çaldı.
San Francisco’nun güneyindeki San Mateo’daki Uluslararası Mücevher ve Mücevher Fuarı’nın direktörü Brandy Swanson, çalınan mücevherlerin oldukça ender olduğunu ve değerlerinin 100 milyon doları geçtiğini söyledi.
Brink’in güvenlik sözcüsü Dana Callahan, 10 Temmuz’daki gösterinin ardından değerli mücevherlerin kamyonlarından birine yüklendiğini ve Los Angeles yolunda soyulduğunu açıkladı.
25-30 çanta çalındı
Swanson, kamyondan 25 ila 30 çanta çalındığını ve soygunun ardından büyük kayıplar yaşadıklarını ifade etti.
Brink, yaptığı açıklamada çalışan takıların değerinin söylenenden daha az olduğunu öne sürdü.
Brink, “Aldığımız bilgilere ürünlerin toplam değeri 10 milyon doların altında” dedi. Fuar direktörü, “Kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz ve sözleşmemizin şartlarına uygun olarak müşterilerimize çalınan varlıklarının değerini tam olarak geri ödeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.
Los Angeles’taki FBI sözcüsü Laura Eimiller, soygunun, kamyonun San Mateo’dan Pasadena Kongre Merkezi’ndeki bir etkinliğe giderken çöl şehri Lancaster’da gerçekleştiğini söyledi.
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