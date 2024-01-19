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Dünya
AA 19.01.2024 10:03

Hindistan'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde dün öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Polis, eyalete bağlı Vadodara kentindeki bir gölde, öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olduğunu duyurdu.

Teknede 4 öğretmen ve 24 öğrencinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, kazadan kurtulanlara gerekli yardım ve tedavilerin yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

Patel, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten olaya dair yaptığı paylaşımda, kurbanların ailelerinin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediklerini ifade ederek yerel yetkililerin, kazadan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağladığını belirtti.

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