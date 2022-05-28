Hindistan'ın batısındaki Nashik eyaletinde kadınlar yaşadıkları su sıkıntısını yaptıkları eylemle duyurdu.

Evlerine su götürmek için yüksek sıcaklık altında kilometrelerce yürüyen, su kuyularında saatlerce sıra bekleyen kadınlar bu çilenin bitmesini talep ediyor.



Yeni sondajların yapılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi dahil acil çözüm istiyorlar.



Su taşıyan kadınlardan biri, 50 yıldır bu bölgede su tesisi olmadığını ve kadınların evlerine su götürmek için kilometrelerce su taşıdıklarını anlattı.

Hükümet su ihtiyacını karşılamak için bölgede su tankerleri bulundursa da bu tankerler de soruna çare olmuyor.



Endişe verici seviyelere ulaşan su sıkıntısı Hindistan genelinde etkili oluyor.

Bölgede su ihtiyacı büyük ölçüde muson yağmurlarıyla karşılanıyor. Az yağış ve aşırı sıcak yaz nedeniyle bölgedeki su miktarı azalıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde halk kirli su kullanmak zorunda kalıyor. Kirli su kullanımı ise birçok sağlık sorununa yol açıyor.