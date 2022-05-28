Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT ortak yapımı filme Cannes'dan Altın Palmiye ödülü
İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"nin sahibi oldu.
Yönetmenliğini Ruben Östlund'un üstlendiği TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" dünya prömiyerini yaptığı 75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. ????— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 28, 2022
Festivalin en büyük ödülünü alan film ekibini kutluyorum. ????@Festival_Cannes pic.twitter.com/VVVNNUvJTH
Etiketler: Son Dakika TRT
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