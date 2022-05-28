Yapay zeka günlük hayatı kolaylaştırmak için tarımdan tıbba birçok alanda insanlığa hizmet ediyor.



Bilim insanları, yapay zekayı daha da geliştirmek için çıtayı her gün biraz daha yükseltiyor.



Google, DeepMind ismini verdiği projede insan düzeyinde zihinsel becerileri gerçekleştirebilecek yapay zekaya ulaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Yapay zeka insanların hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. Yakın gelecekte ise yapay zekanın insan seviyesine ulaşması hedefleniyor. Peki yapay zeka insan seviyesine ulaşırsa sonuçları neler olacak?

Yapay zeka, beklenen seviyeye ulaşırsa insana gerek duymadan kararlar alabilecek...

Emmungil: Olumlu verilerle beslenirse olumlu düşünecek

Ostim Teknik Üniversitesi Bilişim Uzmanı Levent Emmungil, yapay zekanın insan zekası düzeyine erişmesi için veriyle beslenmesi gerektiğini aktardı.

Yapay zekanın olumlu verilerle beslenerek olumlu düşünen, olumsuz verilerle beslenerek olumsuz düşünme eğiliminde olacağını söyleyen Emmungil, “Nasıl her insan yaşadığı ortama göre birbirinden farklılaşıyor ise, iyi niyetli ve kötü niyetli insanlar varsa, insan zekası düzeyinde yapay zeka da farklı bir bilinç olacak” dedi.

Yapay zekanın insan seviyesine ulaşmasıyla ilgili olumsuz senaryolar da gündemde...



Oxford Üniversitesi'nden Profesör Nick Bostrom, ortalama insan zekasından daha ileri bir sistemin geliştirilebileceğini iddia ediyor...

"Hiç düşünmeden insanlığı yok edebilir"

Yapay zeka ürünü akıllı arabalar üreten Elon Musk da DeepMind'ın Google altyapısını kullandığı için her hürlü bilgiye ulaşabileceğini savunuyor.



Musk üst düzey bir yapay zekanın gerekirse hiç düşünmeden insanlığı yok edebileceğini de ileri sürüyor.



İnsan düzeyinde yapay zekanın ne yönde ve ne kadar gelişeceği zamanla görülecek.