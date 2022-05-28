Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kilisede izdiham: 31 kişi öldü
Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.
İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.
Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Etiketler: Nijerya
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