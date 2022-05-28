Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka yarımadasındaki Bezimyanıy volkanı faaliyete geçti.



Volkanın patlaması sonucu havaya püskürtülen kül ve duman 15 kilometreye ulaştı.



Kamçatka Körfezi'ne doğru ilerleyen duman ve kül herhangi bir riske yol açmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bu bölgede herhangi bir yerleşim olmadığını açıkladı.



Havaya çıkan duman ve kül bulutu nedeniyle bölgede 'havacılık kırmızı güvenlik durumu' ilan edildi.

