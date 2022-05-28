28 Mayıs 1463’te, Fatih Sultan Mehmed’in kendi kalemiyle yazdığı Ahidname,, yani özgürlük fermanı, tam 559 yıldır Katolik din adamları tarafından saklanıyor.



Bir Katolik tarikatı olan Frensiskenlere bahşedilen bu ferman, din adamlarının canlarını ve mallarını güvence altına aldı.

Fransisken Rahip Mırko Majdandzıc, “Sultanın bahşettiği ahidname adeta özgürlüğün garantisi hükmündeydi” dedi.

Ahidname'nin, insan hakları ve özgürlükler alanında da önemli bir yeri var..



Tarihte yayınlanan en eski resmi ve diplomatik belgelerden biri olarak kabul ediliyor.

Fransisken Rahip Majdandzıc “Sultan fethettiği topraklarda ahidnameyi lütfederek insanları güvence altına alıyordu. Foynitsa’dan on yıl önce Srebrenitsa’da ondan önce de Makedonya’da yayınlandı özgürlük fermanı” dedi.

Din adamları tarafından korunuyor

Fatih Sultan Mehmed'in tarihi fermanının yanısıra verdiği hediye de hala koruma altında.

Katolik manastırındaki müzenin bir bölümünde, Osmanlı dönemine ait sikkeler de bulunuyor.



Osmanlı padişahlarının dönem dönem kullandığı paralar, bu bölümde sergileniyor.

Yıl dönümünde etkinlikler düzenleniyor

Ahidname'nin yayınlanmasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Osmanlı'nın diğer din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün belgesi olan Ahidname’nin önemi hatırlatılıyor.