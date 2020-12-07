Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 06:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da gizemli hastalık: 227 kişi gözetim altında
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hindistan'ın güneyinde hafta sonu gizemli bir hastalık belirlendi. Şimdiye kadar 227 kişi bu hastalığa yakalandı. Hastalar gözetim altında tutuluyor.
Hindistan'ın Andra Pradesh Eyaleti'nin Eluru kentinde gizemli hastalık korkusu yaşanıyor.
İlk vaka cumartesi günü rapor edildi. Şimdiye kadar 227 kişi hastalığa yakalandı. Kentteki bir hastanede gözlem altında tutulan kişilerin kan örnekleri incelendi.
Koronavirüs testleri negatif çıktı
Bulaşıcı hastalık belirtisi görülmedi. Ayrıca koronavirüs testleri negatif çıktı. Gizemli hastalığın nedenini belirleme çalışmaları sürüyor.
Yaşlıların yanısıra gençlerde de görülen hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı ve dönmesinin yanısıra mide bulantısı sayılıyor.
Etiketler: Hindistan
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