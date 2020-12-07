Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de iç hat uçak seferleri başladı
Cezayir'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 9 aydır yapılamayan uçak seferleri ilk aşamada iç hat uçuşlarıyla yeniden başladı.
Başkent Cezayir'in Hevvari Bumedyen Havalimanı dün ülke içi seferlere açıldı.
Cezayir Başbakanlığı geçen günlerde yaptığı açıklamada, ilk aşamada yeniden başlatılacak iç hat seferlerinin güneydeki tüm havalimanlarını, kuzeydeki havalimanlarının ise yüzde 50'sini kapsayacağını duyurmuştu.
Cezayir Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket ülkenin çeşitli bölgelerine günde 30 uçak seferi düzenleyecek.
Etiketler: Koronavirüs
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