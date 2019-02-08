Başbakan Narendra Modi hükümetinin artan işsizliğe önlem almasını talep eden yüzlerce genç, başkent Yeni Delhi'de gösteri düzenledi.

Göstericiler, Kızıl Kale'den parlamento binası yakınına kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlardan Amlokant Mako, Modi'nin yılda 20 milyon yeni iş sözü verdiğini fakat yerine getirmediğini söyledi.

Protestocular, yetkililerin işsizliği azaltmak için hemen 2,4 milyon boş pozisyonu doldurmaları gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin işsizlik oranını yüzde 6,1 ile 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ancak protestocular bu rakamların da gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Hükümet ise yeni resmi rakamların mart ayında yayınlanacağını açıkladı.

Kaynak: AP, AA