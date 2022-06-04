Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da fabrikada patlama: 6 ölü, 20 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hindistan’da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Uttar Pradesh eyaletinin Hapur bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Altı işçinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Polis sözcüsü Surendra Singh, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.
Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Etiketler: Hindistan
Son Haberler
- 18:09
- 17:27
- 17:29
- 17:12
- 17:43
Sıradaki Haber
Yunanistan'da 'Efes Tatbikatı' paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz