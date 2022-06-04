Türkiye'nin, aralarında ABD, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu 37 ülke ile birlikte gerçekleştirdiği Efes Tatbikatı, Yunan basınında korkuya yol açtı.

Basında, "Adaları işgal edecekler" şeklinde haberler yapıldı.

Greek City Times gazetesi, "Azerbaycan özel kuvvetleri ile adaların işgalini prova ettiler" manşetini attı. Tatbikattaki senaryolardan duyulan endişe habere taşındı.

Tatbikatta Azerbaycan'ın yer alıyor olması ise, Atina'yı daha da tedirgin ediyor. Yunan basını, Azerbaycan ordusunun Ege Denizi'nde rahat hareket edebilmeleri için alıştırıldıkları iddiasında.

Tatbikat korkusu Mega TV'de de ele alındı. Libya donanmasından bir geminin katılması "Bu açıkça meydan okumadır" yorumuyla duyuruldu.

Girit açıklarında, Türkiye'nin sondaj yapması halinde de egemenliğin kaybedileceği dile getirildi.

Hatta bazı yayın kuruluşları senaryolarında sözde saldırı için tarih bile verdi. Yunan medyasında, 'Atina'nın sıcak bir Temmuz ayına hazırlandığı", gerilimin artabileceği savları ileri sürüldü.

Türkiye'nin adaların silahlandırılmasına karşı Lozan Antlaşması'ndan doğan haklarını kullanabileceği belirtildi.

Yunan Bakan’dan küstah açıklama

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı. Panagiotopulos küstah ifadelerle, ordunun teyakkuzda olduğunu, ağır bedel ödetileceğini söyledi.

10 binin üzerine asker katılıyor

9 Haziran'a kadar sürecek tatbikata, 10 binin üzerinde asker katılıyor. Bu, bugüne kadarki en geniş katılımlı tatbikat olmasıyla dikkat çekiyor.

Tatbikatta, hava hücum ve keşif harekatı gibi senaryolar uygulanıyor.