Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun savaşta faaliyetlerine dair brifing verdi.

Sözcü Konaşenkov, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerle Ukrayna ordusunun Sumi bölgesindeki Stetskovka yakınlarında bulunan topçu eğitim merkezinin vurulduğunu duyurdu.

Konaşenkov, "Merkeze gelen yabancı eğitmenler, Ukraynalı askerlerle M777 obüslerinin kullanımı ve atış kontrolü ile ilgili uygulamalı eğitimler yaptı. Buna ek olarak Odessa bölgesindeki Dachnoye yakınlarında bulunan yabancı paralı asker üssü füzeyle hedef alınarak yok edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov ayrıca Luhanks'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 komuta merkezi, 6 füze, topçu silahı, mühimmat ve yakıt deposunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Hava saldırıları 400'den fazla Ukraynalı askerin, 20 tank ve zırhlı aracın, 4 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin, 9 top kundağının ve 29 çeşitli aracın yok edilmesiyle sonuçlandı" dedi.

"Silah ve mühimmat taşıyan askeri kargo uçağı düşürüldü"

Konaşenkov, "Rus hava savunma araçları, Odessa yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait silah ve mühimmat taşıyan bir askeri kargo uçağını düşürdü.Son 24 saatte Luhanks'taki Popasnaya, Varvarovka, Stakhanov'da, Harkov bölgesindeki Dementyevka, Volkhov Yar, Mospanovo, Novaya Gnilitsa, Doslipnoye, Bolshiye Prokhody, Kapitolovka'da ve Mikolayiv'deki Novoaleksandrovka yerleşim birimi yakınlarında 17 insansız hava aracı imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara değinen Konaşevkov, "187 uçak ve 129 helikopter, bin 104 insansız hava aracı, 328 hava savunma sistemi, 3 bin 406 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 466 çok namlulu roketatar sistemi, bin 769 obüs ve havan topu ile 3 bin 405 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.