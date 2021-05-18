Hindistan'ın Siliguri kentinde bir leopar gizlice eve girdi.

Paniğe kapılan mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.

Önce çatıdan müdahale edildi. Ağ ve silahlarla leopar dışarı çıkarılmaya çalışıldı. O sırada kalabalık bir grup da olayı izledi.

Yakalandı, tekrar kaçmaya çalıştı

Leopar, saatler sonra evden çıkartıldı. Yakalanan leopar yeniden kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada çevrede büyük korku yaşandı.

Kafese koyulan leopar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yola çıkarıldı.

Hindistan'da 12 ila 14 bin arasında leopar bulunuyor.