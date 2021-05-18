Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da eve leopar girdi
Hindistan'da, bir eve giren leopar korku dolu anlar yaşattı. Mahalleli büyük panik yaşadığı o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Hindistan'ın Siliguri kentinde bir leopar gizlice eve girdi.
Paniğe kapılan mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.
Önce çatıdan müdahale edildi. Ağ ve silahlarla leopar dışarı çıkarılmaya çalışıldı. O sırada kalabalık bir grup da olayı izledi.
Yakalandı, tekrar kaçmaya çalıştı
Leopar, saatler sonra evden çıkartıldı. Yakalanan leopar yeniden kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada çevrede büyük korku yaşandı.
Kafese koyulan leopar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yola çıkarıldı.
Hindistan'da 12 ila 14 bin arasında leopar bulunuyor.
Etiketler: Hindistan Doğal Yaşam
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