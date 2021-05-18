Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçiliğinden bir diplomatın, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği vurgulandı.

Rus Büyükelçi'nin 14 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Bu vesileyle kendisine nota teslim edilerek bahsi geçen diplomatın 7 gün içinde Kuzey Makedonya topraklarını terk etmesi istenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Makedonya, 2018'de Rus diplomat ve çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayının ardından da bir Rus diplomatı sınır dışı etmişti.