ABD ve İngiltere, Rus Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) 9 ABD'li devlet kurumu ve yüzlerce özel şirketin hedef alındığı siber saldırıyı gerçekleştirmekle suçluyordu.

SVR Direktörü Naryshkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu iddialar kötü bir polisiye roman gibi" dedi.

SVR'nin SolarWinds siber saldırısının arkasında olup olmadığı sorusu üzerine Naryshkin, SVR'nin böylesine sofistike bir saldırının arkasında olması halinde "gururunun okşanacağını" ancak "başkalarının yaratıcı başarılarını kendisine mal edemeyeceğini" belirtti.

"Snowden" örneği

Naryshkin ABD'yi saldırının arkasında olmakla suçlayamayacağını fakat şu anda Rusya'da yaşayan, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın daha önce sızdırdığı belgelere bakarak bu saldırı taktiklerinin ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin yaptıklarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, geçen yıl aralık ayında tespit edilen saldırıyı "dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük ve en sofistike saldırı" olarak nitelemişti.