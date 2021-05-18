Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırılarında 60’tan fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 234 Filistinli şehit oldu.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil kentinde 1 Filistinli şehit oldu" denildi. Açıklamada, olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail askeri, ilk yardıma izin vermedi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ve Filistinliye ateş açıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları, saldırının, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim yakınlarında İsrail askeri kontrol noktalarıyla çevrili bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail askerlerinin, Filistinliye ilk yardım hizmeti sunulmasına izin vermediğini belirtti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.