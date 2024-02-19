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Dünya
AA 19.02.2024 06:43

Hindistan'da en az 10 madenci kaçırıldı

Hindistan'da en az 10 kömür madencisinin silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı duyuruldu.

Hindistan'da en az 10 madenci kaçırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam'a bağlı Tinsukia bölgesi polisi, yaptığı açıklamada, olayın Assam eyaleti ile Arunaçal Pradeş eyaleti sınırı yakınlarındaki maden ocağında gerçekleştiğini bildirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerel saatle 03.00 sularında silahlı kişilerin işçileri kaçırdığını belirten polis yetkilileri, kesin sayıyı henüz tespit edemediklerini ancak ilk belirlemelere göre 10 kömür madencisinin kaçırıldığını kaydetti.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve hükümet ile Assam'da silahlı mücadele yürüten Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) ve Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi (NSCN) üyeleri tarafından olayın gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan eyalet yetkilileri, kurtarma operasyonu için bölgeye ek birliklerin sevk edildiğini açıkladı.

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