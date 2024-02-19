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Dünya
Bloomberg, AFP 19.02.2024 06:19

Trump'tan ilginç seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

Amerikada başkanlık seçimlerinde Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için sıradışı bir adım attı. Trump, 399 dolara satılacak altın renkli spor ayakkabı tanıttı. Ayakkabının lansmanı, Trump'ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından yapıldı.

Trump'tan ilginç seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı
[Fotograf: AFP]

Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı.

Eski Amerikan başkanı, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar değerindeki yeni ürününü yanıttı.

Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.

Trump'tan ilginç seçim kampanyası: Ayakkabı ve parfüm satışına başladı

Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.

Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza

Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı.

Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.

Yasal faizle birlikte, kaybettiği iki davada Trump'ın ödeyeceği tutarın yarım milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

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