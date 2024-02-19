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Dünya
TRT Haber 19.02.2024 05:03

Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar bugün başlayacak

İsrail Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez, Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen 'danışma görüşü duruşması' için toplanacak. Bugün başlayacak duruşmada, Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bu

Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar bugün başlayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in, işgal ettiği Filistin'deki politikaları ve uygulamalarına dair 2022'de harekete geçti.

Bu insanlık onurunu hiçe sayan uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü talep etti. Divan, bu kapsamda ilk sözlü duruşmasını yapacak.

Türkiye dahil 52 devlet ve üç uluslararası kuruluş beyanda bulunacak.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek.

Türkiye 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

Halka açık düzenlenecek duruşmalar, Filistin’in sunumuyla başlayacak. Bir hafta boyunca 52 ülke ve üç uluslararası kuruluşun sözlü beyanları dinlenecek. Türkiye de, 26 Şubat'ta, Divan'da görüşlerini aktaracak.

Lahey Barış Sarayı’ndaki duruşmalar, canlı yayımlanacak. Divan, duruşmaların sonunda bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü verecek.

Uluslararası Adalet Divanı 2004'teki bir kararında, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünü bildirmişti.
 

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