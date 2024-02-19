Parçalı Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Mirror 19.02.2024 06:12

YouTube videosunda babasının kesik başını gösterdi: Terörle suçlanıyor

Babasının başını kesen ve kesilmiş başı YouTube'da yayınladığı bir videoda gösteren adam, hükümet çalışanlarına karşı şiddet çağrısında bulunduğu iddiasıyla terörizmle suçlanıyor.

YouTube videosunda babasının kesik başını gösterdi: Terörle suçlanıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Justin Mohn, 14 dakikalık bir video çekerek babasının kafasını bir çanta içinde sergilemiş ve insanları federal çalışanları öldürmeye çağırmıştı.

Videoyu YouTube'da "Mohn's Militia-Amerikalı Vatanseverler için Silahlanma Çağrısı" adıyla yayınlayan adam "Bu 20 yılı aşkın bir süredir federal hükümette çalışan babam Mike Mohn'un başı. O şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde" sözleriyle paylaşarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı. 6 saate 20 bin kez izlenen video daha sonra platformdan kaldırılmıştı.

Justin Mohn'un videosunda, aşırı sağcı söylemler ve federal hükümeti hedef alan sert eleştiriler dikkat çekimişti. Biden yönetimini komünizmle suçlayan ve federal hükümetin Amerika'yı yok etmeye çalıştığını iddia eden Mohn, "vatanseverleri" şiddete teşvik eden sözler söylemişti.

Federal binaları hedef almayı planlıyormuş

Olay sonrası Mohn polis tarafından tutuklanmıştı. Mohn tutukladığında onunla birlikte, federal binaları hedef almayı planladığına dair kanıtlar içeren bir taşınır bellek de bulundu.

Polis, Mohn'un evinde babasının kafasını ve kan izleri olan bir bilgisayar bulduğunu açıkladı. Bu durum, Mohn hakkında, zihinsel dengesizliği veya radikal eğilimleri olabileceği düşüncelerine yol açtı.

Ayrıca videoda, intikam almak istediği bir yargıçtan bahsederek, adını verip adresini paylaşıyor ve diğer federal yargıçlara 100 bin dolarlık bir ödül vaat ediyor.

Mohn, "birinci derece cinayet, cesede kötü muamele, suç aleti bulundurma, üç terör suçu, iki ek suç aleti bulundurma ve birer soygun, ruhsatsız ateşli silah taşıma, yasa dışı yollardan hırsızlık, çalıntı mal alma, bir iletişim aracını suç amaçlı kullanma, terör tehdidi ve izinsiz girme" suçlamalarıyla karşı karşıya.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar bugün başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Hindistan'da en az 10 madenci kaçırıldı
06:42
Türk dizilerine yoğun ilgi: 170'ten fazla ülkede 750 milyon kişiye ulaştı
06:43
İran'da aile faciası: 12 akrabasını öldürdü
06:36
Japonya'da Pokemon kartı çetesi çökertildi: Değeri 665 bin dolar
06:27
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
06:22
Kontrolden çıkıp takla atan araç hurdaya döndü
Ayasofya'nın yeni Gli'si ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Ayasofya'nın yeni Gli'si ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler
İstanbul'da yolu kapatıp halay çektiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ